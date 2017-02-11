Работающим в России «дочкам» зарубежных банков адресована поправка к законопроекту, который вводит штрафы до 60 млн рублей для госпредприятий и компаний за работу с банками, не одобренными правительством. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к разработчикам проекта, и подтвердил федеральный чиновник. Под запрет попадут операции по обслуживанию счетов и размещению депозитов.



Минфин предлагает наделить правительство правом запрещать работу с госпредприятиями банкам, которые формально соответствуют общим требованиям (минимальный размер капитала, участие в системе страхования вкладов и т.д.), но ограничили кредитование «отдельных предприятий и организаций» из-за антироссийских санкций. То же наказание может быть применено к дочерним структурам иностранных банков, если правительство посчитает, что они могут применить санкции в отношении каких-либо предприятий в России. Ранее поправка была опубликована на портале раскрытия нормативных актов, но Минфин на запрос о смысле инициативы не ответил.

Поправка предполагает, что работать с госпредприятиями и госкомпаниями может быть запрещено российским «дочкам» зарубежных банков, говорит один из собеседников РБК. По его словам, запрет может быть введен в случаях, если правительство увидит риск применения санкций в отношении российских резидентов банками, входящими в зарубежные банковские группы, чьи головные компании применяют санкции в отношении российских предприятий и компаний согласно законодательству своих стран.

По действующему закону все российские подразделения зарубежных банков являются российскими организациями (создавать филиалы в России зарубежным банкам запрещено), головные банки участвуют в их создании посредством внесения доли в уставные капиталы. Тем не менее у материнских банков есть возможность добиться от своих российских «дочек» соблюдения режима антироссийских санкций, согласны собеседники РБК.

Формально юрисдикция санкций ЕС и США не распространяется на дочерние компании соответствующих иностранных компаний, учрежденные по российскому праву, но это серая зона санкций: к потенциально запрещенным операциям не должны быть причастны головные компании, и, кроме того, западные штаб-квартиры могут неформально проинструктировать российские «дочки» придерживаться санкционного режима, как если бы они были американскими/европейскими юрлицами. Например, в ноябре 2014 года Райффайзенбанк помог Внешэкономбанку (находится под секторальными санкциями ЕС и США) организовать размещение внутрироссийских облигаций на 10 млрд руб., и европейские регуляторы проверяли эту сделку на предмет нарушения санкций, сообщал Bloomberg (нарушений найдено не было, сообщала позднее материнская компания Raiffeisen Bank International). Агентство писало, что ему известно о двух западноевропейских банках, которые велели своим «дочкам» в России соблюдать западный санкционный режим.

Исключенные правительством банки не смогут работать с федеральными унитарными предприятиями и компаниями, включенными, соответственно, в президентский и правительственный перечни ФГУПов и хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности государства. В действующие перечни таких предприятий и компаний включены госпредприятия ОПК, организации Управделами президента (в частности, предприятие по управлению собственностью за рубежом), все российские государственные СМИ, а также крупнейшие компании с госучастием. Запрет банку на работу со стратегически значимыми госпредприятиями, созданными в форме ФГУПа, распространится и на подконтрольные таким ФГУПам компании, следует из поправок Минфина.

Оценить масштаб сотрудничества «дочек» иностранных банков с госкомпаниями опрошенные РБК представители банков затруднились. По их словам, очевидно лишь, что кредитного бизнеса с госструктурами у них больше, чем бизнеса по привлечению средств (на который распространяется поправка Минфина). «Таким образом, запрет на кредитование, который не вводится, так как, очевидно, был бы крайне глупым и сильно бы испортил историю этих компаний на глобальном долговом рынке, больнее ударил бы по «дочкам» иностранных банков, чем запрет на привлечение средств от российских госструктур», — рассуждает топ-менеджер одной из таких «дочек».

Очевидно, ФГУПы не являются клиентурой «дочек» иностранных банков, но с крупными публичными госкомпаниями иностранные банки в России, конечно же, работают, имея от этого не только определенный приток ликвидности, но и комиссионный заработок на рынке форекс, — «это и будут возможные потери», говорит собеседник РБК еще в одной крупной «дочке» зарубежного банка.