Директор Федеральной службы судебных приставов РФ Артур Парфенчиков назначен временно исполняющим обязанности главы Карелии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается в среду, 15 февраля, на сайте Кремля.

Согласно документу, глава республики Александр Худилайнен попросил досрочно прекратить его полномочия.

«Принять отставку главы Республики Карелия Худилайнена А. П. по собственному желанию. Назначить Парфенчикова Артура Олеговича временно исполняющим обязанности главы Республики Карелия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Карелия, освободив его от занимаемой должности. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Парфенчиков родился в 1964 году в Карелии (на сайте ФССП указано, что в Петрозаводске, однако сам бывший глава ФССП в сегодняшнем разговоре с президентом РФ уточнил, что родом «из глубинки, с хутора»). В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, но значительная часть трудовой биографии Парфенчикова связана с Карелией, где он дослужился до прокурора Петрозаводска, — соответствующая информация была озвучена Путиным в разговоре.



В релизе ФССП указано, что Парфенчиков возглавлял службу более восьми лет. О его преемнике на посту главного судебного пристава России пока не сообщается.