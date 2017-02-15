Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг кредитоспособности Российского Национального Коммерческого Банка (Симферополь, ведет деятельность главным образом в Крыму) до «А+(III)», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «А(I)» с «позитивным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, повышение уровня рейтинга обусловлено улучшением показателей рентабельности банка (за 2016 год показатель ROE по прибыли после налогообложения составил 5,4% без учета СПОД против 0,1% за 2015 год), позитивными изменениями в системе корпоративного управления и укреплением конкурентных позиций банка за счет роста кредитного портфеля при сохранении его качества на приемлемом уровне. Кроме того, благодаря появлению определенности относительно параметров санации Крайинвестбанка агентство пересмотрело оценку рисков, связанных с участием в ней РНКБ, что также позитивно повлияло на рейтинговую оценку. Сильное позитивное влияние на рейтинг продолжает оказывать высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны собственника и органов государственной власти. Поддержку рейтингу оказывают высокий уровень достаточности собственного капитала РНКБ (Н1.0 на 1 января 2017 года — 47,8%, Н1.2 составляет 45,3%), высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (165,9% за IV квартал 2016 года), сбалансированность активов и пассивов по срокам на горизонте свыше года (Н4 на отчетную дату — 49,4%) и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков.

«По-прежнему существенное давление на рейтинговую оценку оказывает специфика операционной среды основного региона присутствия, которая, по мнению агентства, требует особых подходов к оценке кредитных рисков заемщиков», — отмечает управляющий директор по банковским рейтингам Станислав Волков.



К числу факторов, ограничивающих уровень рейтинга, относятся невысокий уровень обеспеченности кредитного портфеля банка (без учета межбанковских кредитов) имуществом (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на начало текущего года составило 77,4%) и недостаточно высокий уровень продуктовой диверсификации розничного кредитного портфеля (около 80% приходится на необеспеченные потребительские ссуды). Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают операционные риски, связанные с поддержанием высокой доли денежных средств (остатки по счету 202 составили 8,2% активов на 1 января), узкая география деятельности и концентрация бизнеса банка в регионе с невысоким рейтингом инвестиционной привлекательности, а также ограничение деятельности банка по отдельным направлениям из-за санкций, введенных иностранными государствами.