Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО», сообщает РАПСИ со ссылкой на решение суда.

Конкурсным управляющим назначен член СРО НП «СГАУ» Владимир Иосипчук. Заявление о банкротстве было подано в суд индивидуальным предпринимателем Валерием Кургановым. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего арбитраж назначил на 31 июля.

Банк России в ноябре 2016 года назначил временную администрацию в СК «МЕСКО», а в феврале 2017-го у нее была отозвана лицензия.



ОАО «Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО» было зарегистрировано в 1993 году. Компания предлагала широкий спектр страховых услуг физическим и юридическим лицам, специализируясь на добровольном страховании жилых помещений. Уставный капитал страховщика на 3 ноября 2016 года составлял 456,08 млн рублей. Компания осуществляла 18 видов страхования, среди которых страхование средств наземного транспорта, грузов, финансовых рисков.