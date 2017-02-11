Компания «МТС» не исключает вероятности наступления неблагоприятных последствий для бизнеса, финансового положения и результатов деятельности группы «МТС» на Украине.

Причиной опасений оператора стало включение основного бенефициара АФК «Система» Владимира Евтушенкова (АФК с учетом косвенного владения принадлежит 50,31% МТС) в список лиц, против которых на Украине введены персональные санкции. Соответствующий указ в отношении 335 физических лиц президент Украины Петр Порошенко подписал в середине октября 2016 года.

Как отмечается в пояснении к приказу, Евтушенкову запрещен въезд на Украину; временно ограничено право пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничены торговые операции; приостановлено исполнение экономических и финансовых обязательств; запрещена передача технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности; полностью или частично запрещены сделки по ценным бумагам, эмитентов которых являются лица, к которым применены санкции.

Факт введения личных санкций по законодательству Украины не означает их распространения на косвенно подконтрольные этому лицу компании, в том числе «МТС Украина», говорится в материалах МТС. В отношении украинской «дочки» оператора никаких ограничений не вводилось.

Среди других рисков для компании, связанных с ухудшением взаимоотношений между Россией и Украиной, МТС указывает вступившие в силу летом 2015 года поправки к украинскому закону «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности». Он расширил условия, позволяющие местным властям аннулировать лицензии. Одним из возможных поводов для прекращения работы стал «акт о документальном подтверждении установления факта контроля (решающего влияния) за деятельностью лицензиата лиц других государств, которые осуществляют вооруженную агрессию против Украины, и (или) действия которых создают условия для возникновения военного конфликта, применения военной силы против Украины».

Также в марте 2016 году в Верховной раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий возможность запрета для сделок по слияниям и поглощениям для заявителя из санкционного списка. В октябре 2016 года появилась инициатива, обязывающая компании маркировать рекламу информацией о своей связи со «страной-агрессором». Как отмечают в МТС, в случае «роста антироссийских настроений в украинском обществе могут возникнуть определенные трудности» для ее бизнеса. Впрочем, указанные законопроекты пока не рассматривались.

Представители МТС отказались от комментариев. Официальный представитель АФК «Система» выразил недоумение по поводу причин включения Евтушенкова в санкционный список. При этом он отметил, что «данные санкции распространяются на физическое лицо, носят персональный характер и не влияют на действия и операции АФК «Система» и ее дочерних компаний как в России, так и за рубежом».