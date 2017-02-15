Российские банки потратили в прошлом году на командировки более 7,5 млрд рублей. По сравнению с 2015 годом командировочные выросли на 0,8 млрд, или почти на 12%. Такие данные ЦБ приводятся в материале татарстанского издания «Реальное время».

Как уточняется, подняли расходы на перемещения сотрудников почти все «самые мобильные» банки страны. Из топ-20 банков России, тратящих больше всех на командировки, наиболее заметную динамику показал банк «ФК Открытие», увеличивший расходы на эти цели в 2016 году почти в 3,5 раза — до 325 млн рублей (пятое место в рейтинге «самых мобильных» российских банков).

Лидерство по командировочным расходам удерживает Сбербанк. В прошлом году он увеличил и без того огромные затраты на 25% — с 1,5 млрд до 1,9 млрд рублей, оставив все прочие банки далеко позади. Занимающий вторую строчку Газпромбанк израсходовал на перемещения сотрудников в прошлом году втрое меньше лидера — 0,6 млрд рублей, увеличив за год расходы на 11%. ВТБ 24 оказался на третьем месте с почти не изменившимся бюджетом на командировки в 0,3 млрд рублей.

Татарстанские банки израсходовали на командировки сотрудников в прошлом году 89 млн рублей, тогда как в 2015 году на эти цели ушло свыше 110 млн. Татфондбанк и Тимер Банк информацию о своих затратах на перемещения персонала, как и прочие показатели деятельности, не раскрыли. Но, как указывают аналитики издания, «общая картина в целом по банковской системе республики понятна и без них — кредитные организации региона перешли в режим экономии».

Крупнейший банк Татарстана — «Ак Барс» потратил на командировки сотрудников в прошлом году 61 млн рублей, тогда как годом ранее на эти цели было израсходовано более 81 млн. Впрочем, это не помешало банку войти в топ-20 по этому показателю.



Сократили расходы на перемещения персонала 13 из 18 отчитавшихся за год банков республики, а увеличили их только «Спурт», Банк Казани, Автоградбанк, Татсоцбанк и АвтоКредитБанк. Последний потратил на командировки сотрудников в прошлом году символические 15 тыс. рублей против 4 тыс. годом ранее.