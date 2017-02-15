Инфляция в России на уровне 4%, которая заявлялась Центробанком как цель на 2017 год, будет достигнута существенно позже — в 2022-м. Такой консенсус-прогноз экспертов представлен в «Комментариях о государстве и бизнесе» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Как уточняется, очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2017—2018 годах и далее до 2023 года был проведен институтом «Центр развития» НИУ «ВШЭ» в период с 3 по 13 февраля 2017-го. В опросе приняли участие 25 экспертов из России и других стран.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в первой половине ноября 2016 года, экспертные оценки изменились не слишком существенно. Наиболее заметным изменением стало снижение прогнозируемого роста потребительских цен на 0,3—0,4 процентного пункта для всего периода 2017—2023 годов. Что касается инфляционной цели Банка России (4%), то консенсус-прогноз предполагает, что она будет достигнута лишь в 2022 году. При этом только три эксперта верят в то, что эта цель будет достигнута уже в 2017-м; семь экспертов ожидают этого в 2018-м.

С другой стороны, семь «пессимистов» полагают, что на протяжении всех семи лет, вплоть до 2023 года, инфляция так и не опустится до 4% в год. Впрочем, они тоже указывают в качестве ожидаемого показателя рост потребительских цен на 4,5—5%.



Некоторое недоверие к способности Банка России достичь заявленной цели остается, но какого-то чрезвычайного всплеска инфляции не ожидает никто, подводит итог ВШЭ.

