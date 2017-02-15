К концу 2023 года можно ожидать некоторого укрепления рубля в реальном выражении. Такой консенсус-прогноз экспертов представлен в «Комментариях о государстве и бизнесе» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Как уточняется, очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2017—2018 годах и далее до 2023 года был проведен институтом «Центр развития» НИУ «ВШЭ» в период с 3 по 13 февраля 2017-го. В опросе приняли участие 25 экспертов из России и других стран.

«На фоне текущего укрепления рубля консенсус-прогнозы валютного курса предвещают постепенное его ослабление. Однако его темпы заметно отстают от темпов инфляции, поэтому в реальном выражении можно ожидать некоторого укрепления рубля (на 20% к концу 2023 года)», — говорится в докладе.



По мнению экспертов, это «неминуемо негативно скажется на конкурентоспособности отечественных производителей и будет препятствовать ускорению темпов».