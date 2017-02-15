Россия в ближайшие семь лет не достигнет темпов роста ВВП на уровне 2% в год. Такой консенсус-прогноз экспертов представлен в «Комментариях о государстве и бизнесе» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Как уточняется, очередной квартальный опрос профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2017—2018 годах и далее до 2023 года был проведен институтом «Центр развития» НИУ «ВШЭ» в период с 3 по 13 февраля 2017-го. В опросе приняли участие 25 экспертов из России и других стран.

Как показал последний опрос, абсолютно все прогнозисты полагают, что 2017-й не станет третьим по счету годом рецессии: никто не прогнозирует на этот год сокращение реального ВВП. Однако семеро экспертов дают оценку ниже 1%, то есть фактически ждут стагнации. В последующие годы прогнозируемые темпы постепенно повышаются, но даже через семь лет они так и не достигают 2% в год. ВШЭ констатирует, что по сравнению с предыдущим опросом оценки на 2019—2023 годы хоть и незначительно, но снизились, что говорит о снижении оптимизма в отношении долговременных перспектив российского экономического роста.

Возможно, в какой-то мере это связано с более осторожными прогнозами нефтяных цен, рассуждают эксперты. «При сохранении общей тенденции к умеренному их росту вплоть до 2020 года текущий консенсус-прогноз фактически останавливается на этом уровне (59—60 долларов за баррель), тогда как раньше эксперты ожидали дальнейшего плавного роста цен до 65 долларов за баррель в 2023-м», — отмечают эксперты, не берясь рассуждать о причине изменений.

В целом эксперты не ожидают обострения кризисных явлений в российской экономике, хотя перспективы восстановления устойчивого и динамичного экономического роста также представляются им сомнительными. С другой стороны, не исключается спад в США — просто потому, что последняя рецессия там закончилась в 2009-м, а промежуток между двумя рецессиями в развитых странах редко превышает 10—12 лет. А если это случится, последствия такого внешнего шока будут для российской экономики однозначно негативными, заключают экономисты.

В «Комментариях о государстве и бизнесе» также приводятся сводный индекс региональной экономической активности за декабрь и январский сводный опережающий индекс.

В декабре 2016 года экономическая активность снизилась по сравнению с ноябрем в 39 регионах, в 31 осталась на прежнем уровне, а выросла — только в 12. Сводный индекс региональной экономической активности (РЭА) по России снизился в декабре с 52,2% до 41,7%, что однозначно указывает на продолжение рецессии. При этом 50-процентную отметку, указывающую на рост экономической активности, в декабре преодолел один из пяти важнейших секторов и только один из восьми федеральных округов.

Промышленный индекс РЭА в декабре составил 71% (в 58 регионах из 82 объем промышленного производства превысил прошлогодний уровень). Это определенно указывает на достаточно интенсивный рост в этом секторе экономики. В оптовой торговле индекс РЭА вышел на уровень 50%, в остальных секторах наблюдался спад. Особенно силен он в розничной торговле, где рост наблюдается лишь в семи регионах. В строительстве и платных услугах рост наблюдался в среднем примерно в двух регионах из пяти.

В разрезе федеральных округов самая низкая экономическая активность наблюдалась в депрессивном Уральском ФО (сводный индекс РЭА в декабре составил только 20%). Единственный округ, где индекс РЭА превысил 50%, — Южный (55%). Во многом это произошло вследствие включения в этот округ Крыма и Севастополя.

На уровне отдельных регионов декабрьский индекс РЭА превысил 50% только в 20 случаях; соответственно, в 62 регионах продолжился спад. При этом число регионов, в которых сокращаются все пять секторов экономики или растет только один из пяти, в декабре увеличилось. К числу самых проблемных по итогам декабря относятся Брянская и Самарская области, где спад демонстрируют все пять секторов, к числу наиболее успешных — Краснодарский край (все пять секторов растут), а также Севастополь, Республика Алтай, Башкирия, Дагестан, Иркутская область.

В январе 2017 года сводный опережающий индекс (СОИ) резко вырос и достиг 8%. Это максимальное значение СОИ с апреля 2010 года, то есть фактически за семь лет (без трех месяцев). «На данный момент скорое завершение спада 2015—2016 годов представляется практически неизбежным. Однако это не означает, что российскую экономику ожидает период бурного роста», — указывает ВШЭ.



В январе-2017 наибольший позитивный импульс исходил со стороны нефтяных цен. С другой стороны, внутренний спрос остается слабым, объем новых заказов оказался меньше, чем был в январе 2016-го. Поэтому на быстрый экономический рост пока надеяться трудно. По мере того как будет сходить на нет «эффект базы», возникший из-за низкого (кризисного) уровня января 2016 года, СОИ тоже будет снижаться, указывая на более умеренные темпы роста, пишут экономисты.