Фондовые торги в США в среду завершились положительной динамикой.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с предыдущим уровнем закрытия на 0,5% и составил 2 349,25 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,52% до 20 611,86. Высокотехнологичный Nasdaq в плюсе на 0,64% — на отметке 5 819,44.

«Еще полпроцента прибавил S&P 500 в среду, закрыв ростом седьмой день подряд, в очередной раз переписав рекордные уровни. Рост по-прежнему продолжался в секторах бенефициарах повышения ставок, репатриации капитала после обещанного неделей ранее Трампом феноменального налогового плана. Об этом же он говорил вчера на встрече с руководителями ряда ретейлеров. Кроме того, обнародованная статистика по розничным продажам и инфляции указала на более быстрые темпы роста показателей в январе, чем ожидали аналитики. CPI в годовом выражении растет уже на 2,5%, а базовый CPI на 2,3%. Под давлением были дивидендные сектора, а также энергетический на фоне снижения цен на нефть после отчета EIA о существенном росте запасов нефти более чем на 9 миллионов баррелей за неделю», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.

