Бывший депутат Госдумы РФ Олег Михеев, обвиняемый в попытке хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, объявлен в федеральный розыск. Обвинительное заключение по уголовному делу Михеева было утверждено Генпрокуратурой еще в декабре прошлого года, но в суд не поступило, поскольку сам фигурант исчез, так и не поставив под ним свою подпись, пишет «Коммерсант».

«Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске», — пояснил руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов.

Уголовное дело в отношении Олега Михеева было возбуждено 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности. В окончательной редакции обвинения ему инкриминировали «покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о попытке хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

По версии следствия, являясь председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, составившую более 1,4 млрд рублей. А с целью хищения денежных средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от Промсвязьбанка обязательства кредитного учреждения лично перед ним.

Апелляция подтвердила долг депутата Михеева перед БТА Банком в 2,7 млрд рублей Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе финансового управляющего имуществом обанкротившегося депутата Госдумы Олега Михеева, подтвердив законность включения долга перед БТА Банком в размере 2,7 млрд рублей в реестр требований кредиторов депутата, говорится в определении суда.

В феврале 2011 года Михеев через Советский райсуд Волгограда попытался взыскать с Промсвязьбанка дополнительно 2,1 млрд рублей. Однако, как сообщили в ГСУ СКР, преступление Михеевым не было доведено до конца, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

Однако в ходе рассмотрения гражданского иска Промсвязьбанка в суде Михеев, по версии следствия, с использованием своего служебного положения направил председателю Волгоградского облсуда обращение, в котором намекал на необходимость вынесения решения о взыскании средств в свою пользу. В результате в его уголовном деле появилась ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Позже за истечением сроков давности уголовное преследование Михеева в этой части было прекращено.