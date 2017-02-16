На азиатских фондовых торгах в четверг наблюдается разнонаправленная динамика ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:20 мск на 0,54% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 19 333,31 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,41% до 24 092,26, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 220,87, увеличившись на 0,25% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index в плюсе на 0,05% — на отметке 3 090,07. Южнокорейский KOSPI просел на 0,18% и равняется 2 080,01.