Группа «Интер РАО», хранившая в банке «Пересвет» до 13,5 млрд рублей, предлагает план реструктуризации долга. В частности, конвертацию 85% задолженности банка перед компанией в долгосрочные конвертируемые облигации банка со сроком обращения 15 лет со ставкой 0,51% и опцией у банка по конвертации облигаций в акции, пишут «Ведомости».

«Оставшаяся сумма в размере 15% задолженности будет возвращена банком в краткосрочной перспективе», — говорится в опубликованном в среду отчете «Интер РАО» по РСБУ.

Напомним, в октябре 2016 года в «Пересвете» была введена процедура внешнего управления, функции временной администрации были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В конце прошлого года крупнейшие кредиторы банка — «Интер РАО», «Русгидро» и Торгово-промышленная палата — обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать предложение о санации банка. В качестве санатора предлагался подконтрольный «Роснефти» банк ВБРР. С 23 января 2017 года Банк России повторно ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца.

В начале февраля совет директоров «Пересвета» утвердил выпуск 15-летних облигаций на 125 млрд рублей. По последним оценкам, дыра в «Пересвете» составляет около 103 млрд рублей. и одной конвертацией средств кредиторов при спасении банка не обойтись, говорили источники издания в начале февраля.

В случае банкротства «Пересвета» требования юридических лиц по заключенным с ними договорам банковского счета подлежат включению в третью очередь реестра требований кредиторов. В этом случае вероятность возврата средств «Интер РАО» низкая, считают эксперты. Наиболее благоприятный сценарий для крупных кредиторов «Пересвета» — конвертация своих средств в капитал или выпуск субординированных облигаций, говорит заместитель директора корпоративных рейтингов АКРА Евгений Обыдов.

СМИ: кредиторы «Пересвета» пока не собрали достаточно голосов для его спасения Возможность проведения санации проблемного банка «Пересвет» пока остается под вопросом. Как рассказал РБК источник, близкий к банку, за процедуру конвертации требований кредиторов к «Пересвету» в субординированные облигации в рамках потенциальной процедуры bail-in на обсуждаемых условиях (на 15 лет по ставке 0,51% годовых) пока высказались кредиторы, сосредоточившие у себя около 71 млрд рублей требований к банку. Эту информацию подтвердил и источник, близкий к кредиторам «Пересвета».

