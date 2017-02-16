Япония по-прежнему остается лидером среди правительств-держателей казначейских бумаг Минфина США с бумагами на сумму в 1,091 трлн долларов, следует из данных американского Минфина по итогам декабря 2016 года.

При этом страна сократила размер данного актива за указанный месяц по сравнению с ноябрем почти на 18 млрд долларов, а Китай, который в прошедшем году лишь в октябре уступил Японии пальму первенства, нарастил объем гособлигаций США на 9 млрд долларов — до 1,058 трлн долларов.

Китай был крупнейшим владельцем этих бумаг почти весь прошлый год, но в октябре уступил лидерство Японии, сбросив на рынок бумаг на 41 млрд долларов.

РФ сейчас находится на 18-м месте среди держателей этого вида ценных бумаг, сократив их объем на 1,9 млрд долларов. Сейчас РФ держит бумаги казначейства США на 86,1 млрд долларов. За месяц эта доля незначительно сократилась — всего на 500 млн долларов, в то время как в ноябре доля РФ выросла на 12 млрд.

Год назад, согласно статистике Минфина США, за сентябрь 2015 года Китай тоже уступал Японии. Тогда за две недели Китай продал бумаг более чем на 100 млрд долларов, вызвав неопределенность на рынке. Однако после вновь вырвался в лидеры.