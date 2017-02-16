Банк России с 16 февраля отозвал лицензию у Северо-Западного 1 Альянс Банка (регистрационный номер 766, Санкт-Петербург), передает пресс-служба регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Центробанком в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неисполнением в срок федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», требования ЦБ о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала), учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«АО «АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» размещало денежные средства в низкокачественные активы и неадекватно оценивало принимаемые кредитные риски. В результате исполнения требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала. Банк не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств. Руководство и собственники АКБ «Северо-Западный 1 Альянс Банк» не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности», — говорится в релизе.



Северо-Западный 1 Альянс Банк — участник системы страхования вкладов.



Во вторник финучреждение было частично отключено от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. Сотрудник кол-центра финансовой организации заявил корреспонденту Банки.ру, что с 1 февраля обслуживание юрлиц в интернет-банке прекращено.

В ноябре сообщалось о начале процедуры реорганизации нижегородского Форус Банка в форме присоединения к нему Северо-Западного 1 Альянс Банка.