Выплаты вкладчикам Северо-Западного 1 Альянс Банка, у которого ЦБ в четверг отозвал лицензию, начнутся не позднее 2 марта 2017 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам.

Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 22 февраля 2017 года.