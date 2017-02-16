Банки и мобильные операторы разрабатывают механизм, который позволит банкам получать информацию о замене сим-карт их клиентов. Их беспокоит резкий рост мошеннических операций с помощью дубликатов, пишут «Ведомости».

«Мы в ближайшее время планируем направить предложения по обмену данными между операторами и банками в Минсвязи. Этот обмен должен будет способствовать предотвращению мошенничества с подменными сим-картами», — сообщил изданию замначальника ГУБиЗИ ЦБ Артем Сычев. По его словам, пока доля мошеннических операций с использованием поддельных сим-карт невелика, однако ЦБ беспокоят темпы роста: в 2016 году они составили 30% в год.

Каждый второй случай мошеннического использования дистанционных каналов связан со сменой сим-карты, указывает директор дирекции мониторинга электронного бизнеса Альфа-Банка Алексей Голенищев. Он считает, что операторам необходимо жестко контролировать выпуск дубликатов. Мошенник каким-либо способом узнает номер телефона клиента банка и, как правило, по сговору с сотрудником салона связи делает дубликат сим-карты, описывает Голенищев, при этом сим-карта реального абонента блокируется, а мошенник получает доступ к интернет-банку или мобильному банку клиента.

Банки вместе с операторами связи разработали порядок прямого взаимодействия для передачи информации, которая необходима, чтобы защитить банковские счета, — например, о факте замены сим-карты, о прекращении обслуживания, рассказывает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова (ассоциация участвует в обсуждении).

Возможны два варианта, указывает она, первый включает в себя постоянный мониторинг событий определенного пула номеров, второй — предоставление услуги по запросу в зависимости от трансакции, которую хочет проверить банк. По ее словам, обсуждается, что сервис будет платным для банков, поскольку это услуга и операторам придется донастроить свою инфраструктуру.

Договоренность между банками и мобильными операторами подтвердили в Альфа-Банке и Промсвязьбанке. Это позволит в режиме реального времени сообщать о замене карты, чтобы банки могли сразу учитывать смену сим-карты при управлении рисками и фрод-мониторинге.

Участники обсуждений завершают формирование предложений, чтобы направить их в первую очередь в Банк России, указывает Михайлова. Однако для передачи информации о сим-картах необходимо изменить законодательство. Ключевая проблема — для предоставления технической информации, благодаря которой существенно повышается качество защиты личных денег человека, оператору связи требуется получение его согласия для взаимодействия с конкретным банком, указывает Михайлова. По словам советника правления Промсвязьбанка Алексея Янова, длительное обсуждение этих мер (около года) связано с юридическими рисками, поскольку затрагиваются вопросы передачи персональных данных и тайны связи.

«Вопрос в том, как операторам предоставлять эти сведения банкам, — это и есть предмет нашего обращения в Минсвязи, возможно, придется что-то изменить на законодательном уровне», ­­— допускает Сычев. Но если правильно выстроить взаимодействие, то даже не возникает вопроса о нарушении тайны связи, можно точечно предоставлять информацию и тогда серьезных изменений в закон не потребуется, считает он.

