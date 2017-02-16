Торги акциями в РФ стартовали в четверг разнонаправленным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:05 мск индекс ММВБ понизился на 0,17% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 133,54 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,37% до 1 176,92.

«На внутреннем валютном рынке в четверг, 16 февраля, как мы предполагаем, доллар США продолжит поиск равновесной точки в новом диапазоне. Пока, очевидно, этот диапазон будет ограничиваться отметками 57 рублей и 58 рублей. На российском фондовом рынке в условиях отсутствия давления со стороны укрепляющегося рубля мы также ожидаем консолидацию в узком диапазоне. Мы прогнозируем колебания индекса ММВБ сегодня в промежутке 2 120—2 150 пунктов», — сказала ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.