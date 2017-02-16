Информационная атака на казанский банк «Ак Барс» длится на протяжении нескольких дней и в среду достигла своего пика, сообщил в рамках IX Уральского форума по информационной безопасности замначальника ГУБиЗИ ЦБ Артем Сычев.
«Сегодня банк должен был обратиться в правоохранительные органы, атака идет не один день. Вчера был достаточно большой пик. Кредитная организация правильно поступила, что оповестила об этом, это превентивный шаг», — сказал представитель Банка России.
Сычев отметил, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ЦБ РФ пока не проводит изучение данной ситуации.
«Банк пока справляется, как будет нужна помощь ЦБ, мы поможем», — добавил он.
Как стало известно в среду, банк «Ак Барс» сообщил о том, что его клиентам рассылается не соответствующая действительности информация о состоянии кредитной организации. Об этом «Бизнес Online» сообщил председатель правления банка Зуфар Гараев. Ранее местные СМИ писали, что клиенты банка «Ак Барс» стали получать сообщения с призывами снимать денежные средства со счетов. Сообщения рассылались по WhatsApp и Telegram.
Гараев отметил, что «Ак Барс» уже проводит разъяснительную информационную работу с клиентами. При этом ложные сообщения «распространяются до сих пор». «Сегодня банк себя чувствует весьма комфортно с точки зрения основных показателей. Дополнительно мы поддерживаем повышенный объем наличности в банкоматах», — сказал банкир.
ПАО «АКБ «Ак Барс» — крупный универсальный банк с государственным участием, занимающий лидирующие позиции на рынке банковских услуг Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий, находящихся в собственности государства, операции с ценными бумагами, привлечение средств населения во вклады.
На настоящий момент акционерами банка выступают десять организаций и пять частных лиц. Основными бенефициарами кредитной организации являются Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан (35,88%), ГЖФ при президенте РТ (25,78%), ПАО «Татнефть» (8,62%), Елена Малязина (8,56%), Николай Карпенко (8,09%), ООО «Гарант-Менеджмент» (6,65%), Алексей Плугарь (4,55%), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (1,84%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 465,70 млрд рублей (20-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 71,65 млрд, кредитный портфель — 193,92 млрд, обязательства перед населением — 107,94 млрд.