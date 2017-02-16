Информационная атака на казанский банк «Ак Барс» длится на протяжении нескольких дней и в среду достигла своего пика, сообщил в рамках IX Уральского форума по информационной безопасности замначальника ГУБиЗИ ЦБ Артем Сычев.

«Сегодня банк должен был обратиться в правоохранительные органы, атака идет не один день. Вчера был достаточно большой пик. Кредитная организация правильно поступила, что оповестила об этом, это превентивный шаг», — сказал представитель Банка России.

Сычев отметил, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ЦБ РФ пока не проводит изучение данной ситуации.

«Банк пока справляется, как будет нужна помощь ЦБ, мы поможем», — добавил он.

Как стало известно в среду, банк «Ак Барс» сообщил о том, что его клиентам рассылается не соответствующая действительности информация о состоянии кредитной организации. Об этом «Бизнес Online» сообщил председатель правления банка Зуфар Гараев. Ранее местные СМИ писали, что клиенты банка «Ак Барс» стали получать сообщения с призывами снимать денежные средства со счетов. Сообщения рассылались по WhatsApp и Telegram.



Гараев отметил, что «Ак Барс» уже проводит разъяснительную информационную работу с клиентами. При этом ложные сообщения «распространяются до сих пор». «Сегодня банк себя чувствует весьма комфортно с точки зрения основных показателей. Дополнительно мы поддерживаем повышенный объем наличности в банкоматах», — сказал банкир.