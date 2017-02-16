Бинбанк запустил собственную программу ипотеки. Кредит предоставляется на приобретение готовой или строящейся квартиры, таунхауса на вторичном или первичном рынке недвижимости. Срок кредитования — от трех до 30 лет, сумма — от 600 тыс. до 15 млн рублей в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для других регионов — 8 млн рублей.
Минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости недвижимости, а если сумма кредита превышает 10 млн рублей — 30%. Допускается учет средств материнского (семейного) капитала или иных жилищных субсидий в качестве части первоначального взноса, в таком случае размер собственных средств заемщика должен составить не менее 5% стоимости приобретаемого жилья.
Процентная ставка по ипотеке на покупку вторичной недвижимости составляет 11,7—11,9% годовых, первичной — 11,3—11,5% годовых. Указанные ставки действительны при условии подключения заемщиком полного ипотечного страхования, а при отказе от добровольных видов защиты (личное, титульное) базовая ставка увеличивается на 3 п. п.
«Помимо кредитования по новой собственной программе банк выдает ипотеку по стандартам Агентства ипотечного жилищного кредитования на покупку вторичной или первичной квартиры, апартаментов, комнаты или доли, жилого дома, рефинансирование, военную ипотеку, а также оформляет целевой кредит под залог имеющейся недвижимости», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.
ПАО «Бинбанк» — крупный столичный системно значимый частный банк. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады; довольно активен фининститут и на валютном рынке. Банк является одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений и лидером 2014 года по количеству приобретенных банков. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев подписали соглашение о приобретении 58,33% акций МДМ Банка, принадлежавших Сергею Попову, который контролировал банк с 2006 года. Позже доля владения была доведена до 90%, полное объединение двух структур было запланировано на конец 2016 года, что впоследствии и было реализовано. В ноябре 2016 года состоялось слияние «Бинбанка» и «МДМ Банка». Объединенная кредитная организация сохранила лицензию МДМ Банка, продолжив работу под брендом «Бинбанк».
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1 165,42 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 97,91 млрд, кредитный портфель — 177,75 млрд, обязательства перед населением — 543,10 млрд.