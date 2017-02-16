Бинбанк запустил собственную программу ипотеки. Кредит предоставляется на приобретение готовой или строящейся квартиры, таунхауса на вторичном или первичном рынке недвижимости. Срок кредитования — от трех до 30 лет, сумма — от 600 тыс. до 15 млн рублей в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для других регионов — 8 млн рублей.

Минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости недвижимости, а если сумма кредита превышает 10 млн рублей — 30%. Допускается учет средств материнского (семейного) капитала или иных жилищных субсидий в качестве части первоначального взноса, в таком случае размер собственных средств заемщика должен составить не менее 5% стоимости приобретаемого жилья.

Процентная ставка по ипотеке на покупку вторичной недвижимости составляет 11,7—11,9% годовых, первичной — 11,3—11,5% годовых. Указанные ставки действительны при условии подключения заемщиком полного ипотечного страхования, а при отказе от добровольных видов защиты (личное, титульное) базовая ставка увеличивается на 3 п. п.

«Помимо кредитования по новой собственной программе банк выдает ипотеку по стандартам Агентства ипотечного жилищного кредитования на покупку вторичной или первичной квартиры, апартаментов, комнаты или доли, жилого дома, рефинансирование, военную ипотеку, а также оформляет целевой кредит под залог имеющейся недвижимости», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Дина Орлова.