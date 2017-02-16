Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 20 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:19 мск 57,07 рубля, курс евро уменьшился на 19 копеек, до 60,53 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Вербальных интервенций совсем недостаточно, чтобы развернуть «бычий» тренд по рублю, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его прогнозу, сегодня курс доллара к закрытию дня вернется к уровню 56,8 рубля, курс евро — к 60,25 рубля.

«Выход из диапазона 56,55 до 57,91 сегодня не ожидается», — отмечает эксперт.

Он напомнил, что в среду укрепление российской валюты остановил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил о возможном обсуждении темы укрепления рубля главой государства и главой Минэкономики. Курсы доллара и евро тут же взлетели.

Рубль развернулся вниз после роста к полуторагодовым максимумам Курсы доллара и евро, утром в среду обновившие на Московской бирже минимумы за полтора года, после полудня перешли к росту.

Однако по итогам встречи Владимира Путина и Максима Орешкина не было новостей об озабоченности руководства страны сильным рублем, указывает эксперт. Напротив, Путин призвал Орешкина вместе с правительством и ЦБ постоянно работать над снижением инфляции.

«А снижение инфляции — это укрепление рубля», — отмечает аналитик.

Рубль также поддерживает дорожающая нефть. Сегодня баррель Brent немного прибавил в цене и стоит 55,77 доллара. «Минэнерго США в среду сообщило, что запасы нефти в стране за неделю увеличились на 9,5 миллиона баррелей. Цена снизилась незначительно и остается выше 55 долларов. Если не снижается, значит, при удобном случае вырастет», — уверен Антонов.

Кроме того, отмечает он, активность зарубежных инвесторов на аукционах ОФЗ очень высокая. В среду Минфин РФ на аукционе разместил облигации федерального займа двух серий на 40 млрд рублей при совокупном спросе более 93 млрд, говорится на сайте ведомства.

«Если к успешным аукционам добавить налоговый период, стоимость бочки нефти 3 190 рублей и снижение доходности американских облигаций, то рублю в данный момент ничего не угрожает. Зарубежные инвесторы «сидят» в российских активах и выходить не собираются», — комментирует эксперт.

По его словам, уровень 57,07 рубля является важным с точки зрения технического анализа. «Снижение курса ниже этой отметки заставит вчерашних покупателей закрыть свои длинные позиции, иначе они опять получат убыток при снижении курса ниже 56,55 рубля», — поясняет аналитик.