Продажи электронных полисов ОСАГО позволили снять напряженность на рынке обязательного автострахования, сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе уральского форума «Информационная безопасность финансовой сферы».

«Старт дан очень неплохой, во многих регионах снято недовольство, уже продано около 300 тысяч полисов. Самое важное — не только эта цифра, а то как работают сайты страховщиков. Здесь предстоит большая работа, у нас есть алгоритмы проверки всех этих мероприятий. Например, мы можем попросить страховую компанию показать начинку всех этих систем на сайтах», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что страховые компании в январе 2017 года заключили почти 190 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет 60% от общего числа таких договоров, заключенных за весь 2016-й. В 2016 году, когда страховщики продавали е-ОСАГО в добровольном порядке, было заключено 330 тыс. договоров.

Чистюхин отметил, что тенденция к нарастанию убыточности в сфере ОСАГО сохраняется. «Треть регионов находятся в убыточной ситуации», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.