Банк «Траст» понизил ставки по вкладам в евро.

Доходность депозита «Щедрые проценты» (на 91, 181, 367 и 546 дней) составит 0,1–1,05% (ранее — 0,1–1,15%), а «Свои люди» (на 181, 367 и 546 дней) — 0,7–1,15% годовых (вместо 0,85–1,25%). «Оптимальный курс» (на 367 дней) привлекается под 1,05–1,15% годовых (ранее — под 1,15–1,25%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока. Дополнительные взносы не предусмотрены.

«Все включено+» (на 181, 367 дней) оформляется под 0,1–0,45% годовых (прежде — под 0,15–0,55%).

Минимальная сумма всех вышеперечисленных депозитов — 500 евро.

«Максимум плюсов 2016» (от 1 тыс. евро) теперь открывается на 181 день (ранее — на 91 и 181 день) под 0,1% (вместо 0,2–0,5%). «Пенсионный доход» (от 100 евро на 181, 367, 546 и 730 дней) можно разместить под 0,1–0,75% годовых (ранее — под 0,3–0,95%).

Проценты по вкладам «Все включено+», «Максимум плюсов 2016» и «Пенсионный доход» выплачиваются ежемесячно или в конце срока. По ним предусмотрены дополнительные взносы.