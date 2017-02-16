Банк России запустит новый сайт для граждан, желающих улучшить свои знания о финансах, а также разработает мобильные приложения, помогающие принимать правильные финансовые решения, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров ЦБ Михаил Мамута.

«Очень важный элемент — это сайт Банка России по финансовому просвещению, который должен быть запущен в текущем году. Сайт — это основа, тот канал, через который мы будем доводить до граждан наиболее актуальную и важную информацию», — заявил он на конференции Finfin, посвященной финансовой грамотности.

Регулятор планирует также разработать несколько мобильных приложений в этом году: «Финансовый советник», «Мобильный помощник по ОСАГО», приложение по определению подлинности банкноты, добавил Мамута.

«Мобильные приложения не только помогут быстро находить ответ на интересующий вопрос, это еще и важный элемент правильного финансового поведения через систему привычек или так называемых паттернов. На самом деле, мы часто переоцениваем роль знаний и недооцениваем роль привычки. Наверное, 70—80% всех действий, которые мы совершаем, неосознанные, мы просто привыкли их делать», — пояснил он.

