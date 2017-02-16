Министерство связи и массовых коммуникаций РФ объявило итоги работы в рамках реформы универсальной услуги связи (УУС) и программы устранения цифрового неравенства. Как указано в релизе ведомства, к концу 2016 года завершено строительство более чем 34 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек. Скоростной Интернет пришел в 3 909 населенных пунктов.

В 2016 году точки доступа в Интернет были введены в 70 субъектах РФ. В населенных пунктах, на территории которых установлены точки доступа, располагается около 400 тыс. домохозяйств.

Полный перечень населенных пунктов с населением 250—500 жителей, где установлены точки доступа, приводится на сайте Минкомсвязи. Широкополосный доступ в Интернет в точках доступа предоставляется по социальному тарифу, который был утвержден постановлением правительства РФ № 312 от 2 апреля 2015 года и составляет 45 рублей в месяц без ограничений по объему переданной или полученной информации на скорости до 10 Мбит/с.

В 2017 году работа по организации оказания универсальных услуг связи с использованием точек доступа будет продолжена, подчеркивается в релизе.



В министерстве напоминают, что в общей сложности для реализации программы устранения цифрового неравенства должно быть построено около 215 тыс. км ВОЛС. Единым федеральным оператором универсального обслуживания выступает «Ростелеком». По условиям десятилетнего договора от 2014 года «Ростелеком» обеспечивает функционирование 149 тыс. универсальных таксофонов и почти 21 тыс. пунктов коллективного доступа в Интернет.