Кредит Урал Банк начал выпуск дебетовых карт платежной системы «Мир». Банк предлагает оформить карты категорий «Мир Классическая» и «Мир Премиальная».

Стоимость годового обслуживания «классической» карты составляет 450 рублей, «премиальной» — 950 рублей. Стоимость СМС-информирования — 59 рублей в месяц.

«Стоит обратить внимание, что за снятие наличных в устройствах и кассах банка взимается комиссия в 0,5% от суммы. К плюсам данных карт можно отнести невысокую стоимость обслуживания», — отмечает эксперт по банковским продуктам Банки.ру Марина Вербицкая.

За снятие в банкоматах и кассах других кредитных организаций комиссия составляет 0,75% от суммы, минимум 75 рублей, в банкоматах Газпромбанка — 0,5% от суммы.