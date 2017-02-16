Решение о статусе криптовалют в России должно приниматься, исходя из того, будет ли страна изолирована от остальных финансовых рынков или нет. Об этом в рамках IX Уральского форума по информационной безопасности замначальника заявил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

«Весь мир разделился на несколько групп: кто-то признает криптовалюты, кто-то пытается запретить, кто-то пытается разработать свои. Нам надо определиться, какая у нас главная цель. Если — защита финансового рынка от любых внешних влияний, то, наверное, ограничение криптовалюты — это наилучший путь», — говорит представитель Банка России.

Однако может быть и другая цель, при достижении которой придется более оптимистично смотреть на криптовалюты, отмечает он.

«Есть все предпосылки к тому, что все санкции, которые есть, будут сняты и тогда на передний план встанет задача приобретения Россией статуса регионального финансового центра. Если мы хотим стать региональным финансовым центром, нам имеет смысл более оптимистично смотреть на криптовалюту, это часть мировой финансовой системы и ее придется учитывать», — сказал зампред ЦБ РФ.

Он добавил, что пока регулятор не выработал решения относительно оборота криптовалют в стране.