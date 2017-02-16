Айви Банк уменьшил ставки по ряду вкладов в рублях.

«Високосный» (от 20 тыс. рублей на шесть месяцев или один год) привлекается под 7,85—8,1% (прежде — под 8,35—8,6%), а «Универсальный — ВИП» (от 3 млн рублей на 366 или 640 дней) — под 9—10% годовых (ранее — под 9—10,5%). Выплата процентов производится ежемесячно.

«Доходный» (от 10 тыс. рублей на срок от 91 до 700 дней) размещается под 8% (до этого — под 8,8%), а «Айви Плюс» (от 10 тыс. рублей на один, два или три месяца) — под 6,5—7,5% годовых (прежде — под 6,5—8%). Проценты выплачиваются по окончании срока договора.

Все депозиты можно пополнять.