Айви Банк уменьшил ставки по ряду вкладов в рублях.

«Високосный» (от 20 тыс. рублей на шесть месяцев или один год) привлекается под 7,85—8,1% (прежде — под 8,35—8,6%), а «Универсальный — ВИП» (от 3 млн рублей на 366 или 640 дней) — под 9—10% годовых (ранее — под 9—10,5%). Выплата процентов производится ежемесячно.

«Доходный» (от 10 тыс. рублей на срок от 91 до 700 дней) размещается под 8% (до этого — под 8,8%), а «Айви Плюс» (от 10 тыс. рублей на один, два или три месяца) — под 6,5—7,5% годовых (прежде — под 6,5—8%). Проценты выплачиваются по окончании срока договора.

Все депозиты можно пополнять.

Айви Банк АО «Айви Банк» — небольшая по размеру чистых активов столичная кредитная организация. Банк сосредоточен на обслуживании счетов юридических лиц, розничном и корпоративном кредитовании. Основным источником фондирования являются средства физических лиц.
Согласно раскрываемой информации, на сегодняшний день доля в 9,9% акций банка находится в собственности у АО «Прогресс» (бенефициары — Лариса Сизова, Роман Троценко и Юлия Никишова), 19,99% — у председателя совета директоров банка Александра Плющенко (экс-предправления Банка Проектного Финансирования (БПФ)), по 10% акций принадлежит бывшим членам совета директоров того же БПФ Геннадию Лабутину и Олегу Вольнову (заместитель генерального директора ОАО «Первый канал» по общественно-политическому вещанию, член Академии Российского телевидения, лауреат Государственной премии в области литературы и искусства), 10% контролирует генеральный директор ООО «Транс-Меридиан» Дмитрий Тарабасов, 9,83% — председатель правления банка Софья Шальнева, 3,82% напрямую и 6,19% с партнерами через ООО «3ДНьюс» контролирует бывший основной бенефициар банка, директор и владелец известной интернет-компании Liveinternet Герман Клименко (с 2016 года — советник Президента Российской Федерации по программам развития интернета). Пакетами по 6,74% владеют ООО «Система Управления» и ООО «Строймонтаж-Монолит». Наталье Матвеевой принадлежит 3,81% акций, Людмиле Комаровской — 3%.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3,87 млрд рублей (348-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,25 млрд, кредитный портфель — 2,31 млрд, обязательства перед населением — 2,24 млрд.