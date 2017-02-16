Принятие законопроекта о приоритете натурального возмещения над денежными выплатами в ОСАГО позволит не только решить проблему убытков страховщиков, но и в большей степени будет отвечать интересам автовладельцев. Такое мнение на IX Уральском форуме по информационной безопасности высказал зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

«Проблема убыточности автострахования может быть решена в случае принятия закона о приоритете натурального возмещения над денежными выплатами. Этот закон готовится ко второму чтению, мы согласовали все спорные вопросы», — сказал представитель Банка России.

Он добавил, что с точки зрения ЦБ «законопроект находится в балансе» и решает задачи, которые перед ним были поставлены.

«Во-первых, снизить активность автоюристов. С другой стороны, он максимально защищает права потребителей. Так, в рамках натурального возмещения возмещение запчастями ведется без учета износа, то есть потребитель получает больше. Кроме того, все свои взаимоотношения потребитель будет регулировать только со страховой компанией. Если он недоволен сервисом, он пойдет в страховую компанию и будет разбираться относительно того, почему ему предоставили некачественный ремонт»,— рассказал Владимир Чистюхин.

«В том случае, если страховщик не может предоставить качественный сервис, он, как и сегодня, будет платить деньгами», — напомнил он положение законопроекта.

Набиуллина рассказала о причинах ухудшения ситуации на рынке ОСАГО Ухудшение ситуации в российском ОСАГО произошло из-за роста цен на запчасти и деятельности недобросовестных посредников и автоюристов, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в среду в Совете Федерации.

Между тем Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против проекта о натуральном возмещении в ОСАГО. По мнению юристов, документ нуждается в существенной доработке и не может быть поддержан, следует из проекта заключения по итогам экспертизы законопроекта Минфина.