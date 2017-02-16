Сделка по организации финансирования приватизации 19,5% акций «Роснефти», организатором синдицированного кредита для которой выступил банк Intеsa, подверглась дискредитационной кампании, сообщил RNS глава совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико в кулуарах российско-итальянского семинара «Россия и Италия: искусство инноваций» в Милане.



«Идет кампания дискредитации против этой сделки — непонятно почему. Думаю, много кто хотел провести эту сделку, это очень привлекательная сделка. Нам это удалось, слава богу. Мы не огромный банк, но мы сумели все нормально сделать. Я понимаю, какая цель, — дискредитировать. Я откровенно вам говорю: никакой интриги нет, сделка очень транспарентная, естественно, сложная, комплексная. Но комплаенс мы прошли — европейский, американский, итальянский комплаенс, в том числе наше правительство», — пояснил он.

По словам Фаллико, Газпромбанк не размещал средства в Intesa в целях опосредованного финансирования сделки по приватизации «Роснефти». «Нет. Откуда это — не понимаю. Это исключено. Я все читаю, слышу: может, они размещали куда-то, но мы не видели. Intesa достаточно ликвидный банк. Это ложь. Не понимаю, откуда это... Никакого депозита нет», — подчеркнул Фаллико.

Участники сделки приняли на себя традиционные для подобных сделок риски, утверждает Фаллико. «Нормальные риски, когда в сделке участвуют две крупные компании. QIA — ААА — риск определен. Определенные риски мы взяли на Glencore. Glencore на протяжении последних лет поднимается: компания делает огромный объем сделок. Риски взяли — риски всегда есть, нужно только определить этот риск. Мы считаем, что это риски, которые можно взять спокойно», — заключил Фаллико.

Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что Газпромбанк поможет Glencore и Катарскому инвестиционному фонду купить 19,5% акций «Роснефти», не раскрыв схему участия российского банка. Glencore и Cуверенный фонд катара (QIA) завершили покупку 19,5% акций «Роснефти» 3 января 2017 года. Сумма сделки составила 10,2 млрд евро. По итогам приватизации 19,5-процентной доли в НК «Роснефть» государственный бюджет России получил 710,8 млрд рублей (11,1 млрд долларов, или 10,5 млрд евро).

Собственный капитал инвесторов в компании-приобретателе составил 2,8 млрд евро (3 млрд долларов). Основным кредитором консорциума (вместе с рядом банков) выступил международный банк Banca Intesa Sanpaolo. Синдикация кредита для покупателей доли в «Роснефти» пока не завершена, пул участников синдиката официально не раскрывался.

Совет директоров Intesa одобрил участие в сделке по «Роснефти» Совет директоров Intesa Sanpaolo одобрил участие банка в финансировании сделки по приобретению консорциумом в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) 19,5% акций «Роснефти» у «Роснефтегаза», в настоящее время проводятся корпоративные процедуры, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.