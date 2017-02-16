Рынок страхования в 2016 году продемонстрировал рост, сообщил журналистам на IX Уральском форуме по информационной безопасности заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.
«Предварительные оценки показывают, что страховщики неплохо прошли через 2016 год. Мы видим рост практически по всем направлениям, и где-то он значительный: то же страхование жизни продолжает расти высокими темпами», — рассказал Чистюхин.
Страхование жизни становится лидером рынка вместо автострахования. Об этом заявили в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве, которое уточнило прогноз по рынку страхования до 2020 года.
Он подчеркнул, что положение страховых компаний является устойчивым, в том числе и потому, что регулятор активно занимался выведением недобросовестных игроков с рынка.