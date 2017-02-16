Объемы выдачи онлайн-займов в 2016 году росли втрое быстрее традиционных кредитов наличными. Таковы данные совместного исследования Объединенного кредитного бюро и сервиса онлайн-кредитования «Е заем».



Аналитики оценивали два розничных кредитных продукта: небольшие банковские кредиты наличными (до 50 тыс. рублей сроком до двух лет) и онлайн-займы, выдаваемые МФО.



«Наибольшую динамику показали онлайн-займы, выдаваемые микрофинансовыми организациями. За прошлый год объем их выдачи вырос на 104%: с 8,96 млрд до 18,30 млрд рублей. Количество новых займов увеличилось на 80%: с 0,77 млн до 1,37 млн штук. При этом объем традиционных кредитов наличными вырос на 35%: со 199,37 млрд до 268,65 млрд рублей, а их количество увеличилось на 25%: с 6,89 млн до 8,62 млн штук», — говорится в релизе.

Средний чек по онлайн-займу вырос за год на 14%: с 11,8 тыс. до 13,4 тыс. рублей, в сегменте кредитов наличными рост средней суммы составил 8%: с 28,9 тыс. до 31,2 тыс. рублей.

По словам управляющего директора сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лиги Трупы, темпы роста онлайн-кредитования в 2017 году, скорее всего, замедлятся. «Это связано в первую очередь с исчерпанием каналов привлечения — участники рынка освоили все основные способы, поэтому так же расти уже не получится», — подчеркнула она.