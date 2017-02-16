Углеметбанк улучшил условия программы «Рефинансирование», снизив ставку на 6—8,5 процентного пункта.

Программа позволяет получить денежные средства на погашение до пяти кредитов в других банках. При отсутствии обеспечения ставка составит 16,5—17,5% годовых. Для заемщиков, предоставивших поручительство физического лица, процент за пользование кредитом варьируется от 16% до 17% годовых в зависимости от срока кредитования.

Максимальный срок финансирования также увеличился с пяти до шести лет. Минимальная сумма заимствования составляет 20 тыс. рублей, максимальная — рассчитывается индивидуально, но не должна превышать остатка основного долга по рефинансируемым кредитам.

«Воспользоваться предложением банка могут женщины в возрасте от 18 до 60 лет и мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, однако к заемщикам, оформившим полис страхования жизни и здоровья, ограничение по максимальному возрасту не применяется. При отказе клиента от личного страхования ставка увеличится на 0,5 процентного пункта», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).