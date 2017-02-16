Углеметбанк улучшил условия программы «Рефинансирование», снизив ставку на 6—8,5 процентного пункта.
Программа позволяет получить денежные средства на погашение до пяти кредитов в других банках. При отсутствии обеспечения ставка составит 16,5—17,5% годовых. Для заемщиков, предоставивших поручительство физического лица, процент за пользование кредитом варьируется от 16% до 17% годовых в зависимости от срока кредитования.
Максимальный срок финансирования также увеличился с пяти до шести лет. Минимальная сумма заимствования составляет 20 тыс. рублей, максимальная — рассчитывается индивидуально, но не должна превышать остатка основного долга по рефинансируемым кредитам.
«Воспользоваться предложением банка могут женщины в возрасте от 18 до 60 лет и мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, однако к заемщикам, оформившим полис страхования жизни и здоровья, ограничение по максимальному возрасту не применяется. При отказе клиента от личного страхования ставка увеличится на 0,5 процентного пункта», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).
АО «Углеметбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Челябинске. Основной бизнес сконцентрирован в Уральском регионе. Ориентирован на обслуживание и кредитование клиентов производственного и торгового секторов, а также физических лиц. Основным источником фондирования выступают средства физлиц.
До июля 2014 года основным владельцем банка выступал НПФ «Мечел-Фонд» (88,14%). В настоящее время акционерами банка выступают Нина Блинова, Сергей Зимин, Дмитрий Корзинин, Андрей Милько, Александр Суханов, Василий Кузьмин (по 9,99%), Василий Сыроватченко (9,96%), Олег Дубов (9,51%), Игорь Зюзин (9,31%); гражданам Кипра Теодоре и Андреасу Петру принадлежит по 4,99% акций. На акционеров-миноритариев приходится 1,30% акций.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 7,00 млрд рублей (260-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,20 млрд, кредитный портфель — 1,80 млрд, обязательства перед населением — 4,28 млрд.