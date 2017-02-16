В Забайкальском крае прокуратура направила в суд уголовное дело о попытке хищения из коммерческого банка более чем 2 млн рублей. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, согласно обвинительному заключению, утвержденному прокурором Центрального района Читы, 32-летний гражданин Украины Артем Балак обвиняется по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в апреле 2016 года Балак принял предложение от организаторов преступной группы похитить денежные средства по поддельным документам с чужого расчетного счета, открытого в отделении одного из коммерческих банков в Чите. В мае Балаку передали поддельный паспорт гражданина РФ и поддельную нотариально заверенную доверенность от имени клиента банка на право снятия денежных средств с его расчетного счета.

Позднее Балак, действуя в рамках предварительного сговора, прибыл в отделение банка, предъявил сотруднику поддельные документы, расписался в расходном кассовом ордере и приготовился получить чужие денежные средства. Однако участники группы не смогли довести до конца свой умысел по не зависящим от них обстоятельствам, подчеркивают правоохранители. Отдел безопасности банка связался с клиентом, который не подтвердил выдачу кому-либо доверенности на получение денежных средств со своего расчетного счета. Прибывшие по вызову сотрудники полиции задержали Балака в помещении отделения банка.

Уголовное дело в отношении него направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Читы. Организаторы группы объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении организаторов и их пособников выделено в отдельное производство, следственные действия по нему продолжаются.

