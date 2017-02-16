Президент «Ростелекома» Сергей Калугин может покинуть свой пост. На место Калугина Минкомсвязь предлагает назначить зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского, пишут «Ведомости».

Директива о смене главы «Ростелекома» подготовлена Минкомсвязью и отправлена на рассмотрение аппарата правительства, рассказали изданию два федеральных чиновника и знакомый топ-менеджера. По их словам, документ еще не согласован.

Калугин был назначен президентом «Ростелекома» в марте 2013 года. Его контракт был двухлетним, но в 2015-м был продлен до марта 2018 года. Калугин завершил реорганизацию «Ростелекома» в форме присоединения «Связьинвеста», при нем состоялась сделка по созданию федерального мобильного оператора. Компания стала главным исполнителем проекта по устранению цифрового неравенства и уже отчиталась о том, что выполнила 20% плана строительства.

В интервью «Ведомостям» спустя несколько месяцев после своего назначения Калугин говорил, что задача его команды — сделать так, чтобы фундаментально компания была сильной и дорого стоила. Однако за время его работы капитализация компании упала почти на 39,6% — с 380,2 млрд до 229,5 млрд рублей (данные на основе отчетности за I квартал 2013 года и IV квартал 2016-го соответственно). Компания объясняла это стагнацией рынка фиксированной связи и макроэкономическими причинами.

ВТБ — один из крупнейших кредиторов «Ростелекома». В декабре 2013 года банк открыл для госоператора кредитную линию на 30 млрд рублей сроком на пять лет, следует из отчетности оператора. В июне 2016 года годовое общее собрание акционеров компании одобрило кредитную сделку с ВТБ на максимальную сумму 150 млрд рублей. Как объясняли представители оператора, это рамочный договор, который предполагает постепенный выбор кредита и заключен на случай необходимости.

Также ВТБ является партнером «Ростелекома» в совместном предприятии — операторе «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2), где «Ростелекому» принадлежит 45%.

Осеевский работает в ВТБ с 2012 года. Он начинал карьеру как инженер-исследователь научно-производственного объединения «Электрофизика» (Санкт-Петербург) — там он проработал с 1986-го по 1993 год. С 1993-го по 1999 год он занимал должность заместителя управляющего и управляющего ЗАО «Санкт-Петербургская валютная биржа». Соучредителем биржи выступал Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, возглавлявшийся Владимиром Путиным.

С 1999 года Осеевский работал в Промышленно-Строительном Банке, сначала заместителем председателя правления, а с 2001-го — первым заместителем председателя правления. С 2003-го по 2011 год — в правительстве Санкт-Петербурга, где занимал должность вице-губернатора, возглавлял администрацию губернатора Санкт-Петербурга. С 2011 по 2012 год Осеевский занимал пост заместителя министра экономического развития РФ.

Представители Минкомсвязи и «Ростелекома» отказались от комментариев. В Минэкономразвития директива пока не поступала, говорит его представитель Елена Лашкина.

