Краснодарский банк «Новопокровский» повысил ставки по вкладам «Доминанта» и «Доминанта — онлайн» при привлечении средств в рублях на 2 процентных пункта.
«Доминанта» (на сроки от одного месяца до года) привлекается теперь под 6,25—8,5% годовых, а «Доминанта — онлайн» (на три, шесть, девять месяцев или год) — под 6,6—8,75%. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей.
Предусмотрена возможность пополнения счета и частичного снятия средств. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 10,69 млрд рублей (216-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,29 млрд, кредитный портфель — 5,87 млрд, обязательства перед населением — 6,94 млрд.