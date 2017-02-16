Краснодарский банк «Новопокровский» повысил ставки по вкладам «Доминанта» и «Доминанта — онлайн» при привлечении средств в рублях на 2 процентных пункта.

«Доминанта» (на сроки от одного месяца до года) привлекается теперь под 6,25—8,5% годовых, а «Доминанта — онлайн» (на три, шесть, девять месяцев или год) — под 6,6—8,75%. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей.



Предусмотрена возможность пополнения счета и частичного снятия средств. Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.