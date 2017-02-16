Солид Банк запустил программу потребительского кредитования «Бюджетный», в рамках которой сотрудники государственных (муниципальных) учреждений, государственные служащие и военные пенсионеры могут получить денежные средства на любые цели под 14,9% годовых.

Кредит в размере от 30 тыс. до 500 тыс. рублей предоставляется на срок от 13 месяцев до пяти лет. При отказе клиента от личного страхования ставка увеличивается на 3 процентных пункта.

«Программа позволяет получить довольно крупную сумму на длительный срок, при этом предоставление обеспечения не требуется. Исключение составляют заемщики призывного возраста, не прошедшие воинскую службу. Им необходимо привлечь поручителя, не подлежащего призыву и имеющего стабильный доход», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).