Солид Банк запустил программу потребительского кредитования «Бюджетный», в рамках которой сотрудники государственных (муниципальных) учреждений, государственные служащие и военные пенсионеры могут получить денежные средства на любые цели под 14,9% годовых.

Кредит в размере от 30 тыс. до 500 тыс. рублей предоставляется на срок от 13 месяцев до пяти лет. При отказе клиента от личного страхования ставка увеличивается на 3 процентных пункта.

«Программа позволяет получить довольно крупную сумму на длительный срок, при этом предоставление обеспечения не требуется. Исключение составляют заемщики призывного возраста, не прошедшие воинскую службу. Им необходимо привлечь поручителя, не подлежащего призыву и имеющего стабильный доход», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.).

Солид Банк АО «Солид Банк» — средний по размеру активов региональный банк с иностранным капиталом. Кредитная организация ориентирована на работу как с местными предприятиями, так и с физлицами. Основу активов составляет корпоративный кредитный портфель с преобладанием ссуд представителям малого и среднего бизнеса. Банк имеет доступ к обслуживанию бюджетных счетов, а также государственных и федеральных структур. Пассивная база сформирована как депозитами физлиц, так и значительными объемами средств предприятий. Активен на валютном рынке.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются действующий председатель совета директоров Солид Банка и президент Финансового дома «Солид» Владимир Семернин (24,31%) и его дети Анна и Александр Семернины (по 14,84% у каждого), а также японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild (40,00%), в капитале которого присутствуют «дочки» таких крупных зарубежных фининститутов, как Goldman Sachs, Nomura, Deutsche Bank, American International Group, Japan securities Finance (еще почти 41% акций холдинга находится в публичном обращении). Долей в 5,99% Солид Банка владеет Василий Петров — член совета директоров, директор ООО «ПрофАльянс» и бывший сотрудник НК «Роснефть», 0,01% акций — за миноритариями.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 11,78 млрд рублей (206-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,86 млрд, кредитный портфель — 6,34 млрд, обязательства перед населением — 6,40 млрд.