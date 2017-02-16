Страховая группа «УралСиб» планирует передать портфель по ОСАГО, ДоСАГО и автокаско страховой компании «Опора», стало известно Агентству страховых новостей (АСН). Если эту сделку одобрит ЦБ и она состоится, «Опора» примет на себя обязательства перед 300 тыс. застрахованных, указывают в АСН.

Информацию о готовящейся сделке АСН подтвердили в СК «Опора» и СГ «УралСиб».

«Клиентам СГ «УралСиб» переживать не стоит: в соответствии с законом обязательства перед ними будет нести наша компания», — заявил АСН первый заместитель генерального директора СК «Опора» Павел Башнин. Он уверен, что отлаженная инфраструктура и представительства страховщика в регионах позволят урегулировать все убытки клиентов «УралСиба».

Интерес «Опоры» к сделке с «УралСибом» Башнин объясняет возможным принятием закона о приоритете натурального возмещения ущерба в ОСАГО. По его мнению, это стабилизирует ситуацию с данным видом страхования даже в проблемных регионах и снизит убыточность сегмента.

Однако стороны продолжают обсуждать условия сделки и к консенсусу по основному вопросу — о стоимости передачи портфеля для СГ «УралСиб» — еще не пришли, говорит Башнин.

Представитель СГ «УралСиб» заявил АСН, что передача портфеля по моторному страхованию — это плановая работа в рамках реализации стратегии развития компании. Продажу полисов ОСАГО и каско частным лицам страховщик прекратил еще в августе 2016 года, что существенно сократило его моторный портфель. «В рамках стратегии развития страховой бизнес ФК «Уралсиб» сконцентрировался на немоторных видах, корпоративном бизнесе, банкостраховании и партнерских программах и развитии страхования жизни», — сказал представитель СГ «УралСиб».

Страховая компания «УралСиб» выходит из розницы в каско Страховая группа «УралСиб» с сентября 2016 года перестала продавать новые полисы каско частным клиентам. Об этом Банки.ру сообщили в пресс-службе страховщика.

Представитель Российского союза автостраховщиков, комментируя сделку, сообщил АСН, что число ожидаемых обращений по СГ «УралСиб» превысит 66 тыс., объем ожидаемых выплат составит 4,23 млрд рублей.

По данным РСА, за 2016 год СГ «УралСиб» заключила 269,7 тыс. договоров ОСАГО, получила 1,8 млрд рублей премии (17-е место в рэнкинге по сборам) и выплатила 3,4 млрд рублей возмещения. По данным ЦБ РФ, автокаско за девять месяцев 2016 года принесло компании 1,1 млрд рублей премии (15-е место в рэнкинге) по 22,7 тыс. договоров, а выплаты превысили 2,2 млрд рублей.



Сборы «Опоры» по ОСАГО в 2016 году, по данным РСА, составили 99,9 млн рублей (64-е место), выплаты — 7,2 млн, число заключенных договоров — 13,2 тыс. По данным ЦБ РФ, автокаско за девять месяцев 2016 года принесло компании 117,9 млн рублей премии (42-е место), выплаты составили 89,9 млн, а количество договоров — 6,4 тыс.

УралСиб АО «Страховая группа «УралСиб» – крупная универсальная страховая компания федерального масштаба, ключевой участник одноименной страховой группы. По итогам 2015 года СГ «УралСиб» заняла 15-е место по размеру собранных страховых премий (12,79 млрд рублей) и 34-е место – по размеру перестраховочных премий (115,16 млн рублей). По итогам работы в 2015 году в страховом портфеле компании наиболее существенную долю в размере 74,19% занимало автострахование. Региональная сеть компании представлена в 150 городах 53 регионов России. Головной офис находится в Москве. Банк России приказом от 11.08.2016 года № ОД-2599 ограничил действие лицензии на осуществление страхования по виду обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств АО «Страховая группа «УралСиб» в связи с неисполнением предписания Банка России.

