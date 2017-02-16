Центробанк и Генпрокуратура усилят работу по поддержанию стабильности банковской системы и финансовых рынков РФ. Соответствующий документ подписали глава ЦБ Эльвира Набиуллина и генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, сообщили в пресс-службе регулятора.



«Соглашение направлено на усиление работы в целях укрепления законности в кредитно-финансовой сфере, поддержания стабильности банковской системы и финансовых рынков Российской Федерации, защиты интересов потребителей финансовых услуг, противодействия нелегальной деятельности организаций и граждан по предоставлению потребительских кредитов (займов), а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в релизе.



В ЦБ отметили, что сотрудничество Генпрокуратуры и Банка России может проходить в формате совещаний, конференций, заседаний межведомственных рабочих групп, сверки статданных, а также взаимодействия специально созданных рабочих групп.