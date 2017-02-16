Россия заняла 114-е место в ежегодном рейтинге «Индекс экономической свободы» Heritage Foundation, поднявшись за год на 39 позиций.

По мнению авторов рейтинга, экономике страны мешает пренебрежение нормами права, а рост инфляционного давления ставит под угрозу макроэкономическую стабильность.

В целом индекс экономической свободы в РФ за год вырос на 6,5 пункта до 57,1. Соседями России в рейтинге стали Мадагаскар (57,4) и Нигерия (57,1).

На первом месте в рейтинге — Гонконг (89,8), далее следуют Сингапур (88,6), Новая Зеландия (83,7), Швейцария (81,5) и Австралия (81,0).

На последнем, 180-м месте, оказалась Северная Корея с оценкой 4,9.