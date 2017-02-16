Солид Банк (Петропавловск-Камчатский) повысил ставки по двум вкладам.

«Золотая монета» открывается в сумме от 10 тыс. рублей на два года. Депозит предполагает два годовых периода начисления дохода со ставками 7,9% и 5% соответственно (ранее — 6,5% и 5%). Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения средств составляет теперь 6,45% годовых (вместо 5,75%). Дополнительные взносы возможны. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклад «Наш клиент» размещается в данный момент под 8,5% (прежде — под 8%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, срок — год. Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Солид Банк АО «Солид Банк» — средний по размеру активов региональный банк с иностранным капиталом. Кредитная организация ориентирована на работу как с местными предприятиями, так и с физлицами. Основу активов составляет корпоративный кредитный портфель с преобладанием ссуд представителям малого и среднего бизнеса. Банк имеет доступ к обслуживанию бюджетных счетов, а также государственных и федеральных структур. Пассивная база сформирована как депозитами физлиц, так и значительными объемами средств предприятий. Активен на валютном рынке.
На сегодняшний день основными бенефициарами банка являются действующий председатель совета директоров Солид Банка и президент Финансового дома «Солид» Владимир Семернин (24,31%) и его дети Анна и Александр Семернины (по 14,84% у каждого), а также японский холдинг Sawada Holdings Co., Ild (40,00%), в капитале которого присутствуют «дочки» таких крупных зарубежных фининститутов, как Goldman Sachs, Nomura, Deutsche Bank, American International Group, Japan securities Finance (еще почти 41% акций холдинга находится в публичном обращении). Долей в 5,99% Солид Банка владеет Василий Петров — член совета директоров, директор ООО «ПрофАльянс» и бывший сотрудник НК «Роснефть», 0,01% акций — за миноритариями.


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 11,78 млрд рублей (206-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,86 млрд, кредитный портфель — 6,34 млрд, обязательства перед населением — 6,40 млрд.