Солид Банк (Петропавловск-Камчатский) повысил ставки по двум вкладам.
«Золотая монета» открывается в сумме от 10 тыс. рублей на два года. Депозит предполагает два годовых периода начисления дохода со ставками 7,9% и 5% соответственно (ранее — 6,5% и 5%). Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения средств составляет теперь 6,45% годовых (вместо 5,75%). Дополнительные взносы возможны. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Вклад «Наш клиент» размещается в данный момент под 8,5% (прежде — под 8%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, срок — год. Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 11,78 млрд рублей (206-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,86 млрд, кредитный портфель — 6,34 млрд, обязательства перед населением — 6,40 млрд.