Солид Банк (Петропавловск-Камчатский) повысил ставки по двум вкладам.

«Золотая монета» открывается в сумме от 10 тыс. рублей на два года. Депозит предполагает два годовых периода начисления дохода со ставками 7,9% и 5% соответственно (ранее — 6,5% и 5%). Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения средств составляет теперь 6,45% годовых (вместо 5,75%). Дополнительные взносы возможны. Проценты выплачиваются ежемесячно.



Вклад «Наш клиент» размещается в данный момент под 8,5% (прежде — под 8%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, срок — год. Пополнение счета не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.