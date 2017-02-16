Банк России и Минфин изучают законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за деятельность по нелегальному кредитованию. Об этом на IX Уральском форуме по информационной безопасности рассказал начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Центробанка РФ Илья Кочетков.

«Сейчас наказание, которое предусмотрено для нелегального кредитора, незначительное. Несколько членов Совета Федерации инициировали законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность по предоставлению займов. ЦБ оценивает этот законопроект и обсуждает его совместно с Минфином. Там есть определенная градация нарушений — вплоть до ужесточения наказания до уголовной ответственности», — рассказал Кочетков.

По его словам, законопроект еще не внесен в Госдуму.

Ранее сообщалось, что ЦБ в 2016 году выявил около 1 400 компаний, нарушающих требования законодательства о микрофинансовых организациях.