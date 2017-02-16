Внешэкономбанк рассматривает возможности привлечения финансирования с помощью инструментов исламского банкинга, рассчитывает выйти на такие сделки в ближайшей перспективе, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред госкорпорации Николай Цехомский.

«Мы прорабатываем возможности привлечения финансирования под конкретные проекты с учетом запросов, поступающих от наших клиентов, занимаемся поиском инвесторов на исламском финансовом рынке. Мы интенсивно развиваем связи с финансовыми институтами стран Организации исламского сотрудничества, постоянно находимся в поиске взаимовыгодных направлений сотрудничества», — рассказал Цехомский.

Речь, по его словам, идет не только об использовании традиционных инструментов исламского финансирования, но и о привлечении инвесторов в совместные инвестиционные фонды, о развитии образовательных программ и обмене опытом в области партнерских финансов. По этому пути развивается сотрудничество с ключевым международным финансовым институтом исламского мира — группой Исламского банка развития.

Цехомский также отметил, что ВЭБ активно сотрудничает с суверенными фондами и крупнейшими банками ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии, Малайзии и других стран.

«Одной из наших приоритетных задач сейчас является формирование продуктовой матрицы, отвечающей потребностям наших клиентов и инвесторов из стран Организации исламского сотрудничества. С их помощью уже в ближайшей перспективе мы планируем привлечь финансирование под гарантию Внешэкономбанка, а также проработать варианты долевого участия инвесторов и софинансирования проектов ВЭБа», — пояснил Цехомский.

«Мы рассматриваем возможность использования в своей работе тех инструментов исламского банкинга, которые могут быть эффективно встроены в структуру задач: проектного финансирования (мушарака, мудараба, итисна), торгового финансирования (мурабаха), лизинга (иджара)», — добавил он.