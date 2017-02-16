Упрощенной процедурой исправления в полисе ОСАГО коэффициента «бонус-малус» воспользовались уже более 1 млн автовладельцев. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

«Упрощенный алгоритм корректировки КБМ был введен чуть более года назад. Страховые компании активно подключились к этой процедуре и уже отработали более 1 миллиона запросов страхователей», — сказал он.

Введенная система позволяет автовладельцам исправить некорректный коэффициент «бонус-малус». «Причины, по которым коэффициент применен неверно, разные. К ним приводит невнимательность самих страхователей: например, они не сообщили вовремя в страховую компанию о замене паспорта или водительского удостоверения. В этом случае система РСА не находит сведений о нем и распознает как нового автовладельца. Соответственно, применяется коэффициент без скидки, которая, допустим, была у водителя в предыдущем периоде. Неточности могут допускаться и самими сотрудниками компаний или агентами при заключении договора ОСАГО», — пояснил президент РСА.

Благодаря этому нововведению РСА зафиксировал в 2016 году почти двукратное снижение числа обращений по вопросу применения КБМ. Так, если за 2015 год было зафиксировано 43 134 обращения (72,1% от общего числа обращений), то за 2016 год их число составило уже 23 276 (44,9%).

Процедура действует следующим образом: если автовладелец не согласен со значением КБМ в действующем договоре или в договоре, который он планирует заключить, то он может обратиться в свою страховую компанию или в ту компанию, с которой планирует заключить договор, с соответствующим заявлением, напоминают в РСА.

«Раньше человеку для того, чтобы исправить коэффициент, приходилось обращаться ко всем предыдущим страховщикам, у которых он покупал полис. Теперь следует написать заявление лишь в одну организацию. Это существенно упрощает задачу», — подчеркнул президент союза.

Если компания не может оперативно устранить причины некорректных сведений в системе, то РСА в течение пяти рабочих дней по запросу этого страховщика проводит свою проверку. По ее результатам компания обязана исправить значение коэффициента, если он действительно неверно применен, и учитывать при заключении договора.



Благодаря в том числе этой работе число водителей со скидкой по ОСАГО, то есть с КБМ меньше 1, за год выросло на 2,1 млн человек, ею пользуются 78% автовладельцев. Так, по данным на конец 2015 года, скидки имели 46,9 млн человек (69%), тогда как по состоянию на конец 2016 года водителей со скидками насчитывалось уже 49 млн человек (78%). Скидку более 20% (то есть КБМ составляет менее 0,8) по итогам прошлого года имеют 31% автомобилистов (19,5 млн человек). Максимальную скидку в размере 50% (КБМ 0,5) получили 12,54% водителей (7,9 млн человек).