Наличие трудностей с применением коэффициента «бонус-малус» говорит о том, что есть общая проблема страхового рынка и система начисления КБМ нуждается в реформировании. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс, сообщив, что РСА разработал модель того, как должна выглядеть эта система.

«Основной принцип, который мы закладываем, обеспечивает скидки дисциплинированным водителям и надбавки для аварийных автомобилистов, чтобы исправить ситуацию, когда «хороший» платит за «плохого», — пояснил Юргенс.

Предполагается, что РСА будет рассчитывать значение КБМ ежегодно и оно не будет меняться в течение года. «Это сделает значение КБМ более понятным и прозрачным для автовладельцев, будет мотивировать их ездить аккуратно в течение года, сохраняя тем самым чистоту своего коэффициента», — указал президент РСА.

Как рассчитывает союз, предлагаемый механизм позволит значительно сократить число жалоб, которые зачастую возникают из-за того, что человек может быть вписан в разные полисы, в результате один водитель может иметь несколько КБМ. «Водитель гарантированно будет сохранять свои накопленные бонусы, но при этом он гарантированно получает «малус» по итогам года за каждый страховой случай по своей вине вне зависимости от того, по какому договору страхования был данный убыток», — отметил Юргенс.

Упрощенной корректировкой КБМ в полисах ОСАГО воспользовались более 1 млн автовладельцев Упрощенной процедурой исправления в полисе ОСАГО коэффициента «бонус-малус» воспользовались уже более 1 млн автовладельцев. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Также РСА предлагает изменить порядок применения КБМ для полисов «мультидрайв» (сейчас при попадании автомобиля в ДТП повышающий коэффициент присваивается собственнику транспортного средства). «По этой категории полисов предлагается установить максимальный размер ставки коэффициента, поскольку такой собственник вправе допустить к управлению автомобилем любого водителя, в том числе «сильно аварийного» и молодого», — говорится в релизе РСА.



По договорам с юридическими лицами предусмотрено введение также единого КБМ, рассчитываемого как среднее арифметическое для автопарка. Такой подход упростит процесс прохождения конкурсов, сделав его более прозрачным и исключив возможность ценовой конкуренции, запрещенной в ОСАГО, пояснил Юргенс. «Этот подход позволит значительно упростить порядок тарификации договоров ОСАГО по большим паркам по единому КБМ. Юридическое лицо будет сохранять накопленный КБМ при обновлении автопарка при заключении договоров ОСАГО в отношении новых транспортных средств», — отметил глава РСА.