ЦБ установил официальные курсы валют на 17 февраля. Курс доллара повысился на 37,88 копейки, составив 57,1507 рубля (56,7719 рубля на 16 февраля). Курс евро увеличился на 62,91 копейки, до 60,654 рубля (60,0249 рубля на 16 февраля).

Рубль в среду показал коррекцию после сумасшедшего ралли, наблюдавшегося в предыдущие дни, отмечают эксперты. Впрочем, вчерашнее падение рубля не является чем-либо удивительным, поскольку после пяти сессий подряд прошла волна фиксации прибыли, отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.

Рубль развернулся вниз после роста к полуторагодовым максимумам Курсы доллара и евро, утром в среду обновившие на Московской бирже минимумы за полтора года, после полудня перешли к росту.

Он не исключает, что укрепление вполне может продолжиться сегодня, так как такое сильное падение вчера было эмоциональным, а не фундаментальным.

«Возможно, интервенции ЦБ также повлияли на серьезное ослабление, по крайней мере некоторые параметры рынка указывают на присутствие крупного игрока. Что касается ближайших перспектив, то шансов у рубля не очень много. Все же инвесторы ожидают повышения ставки ФРС США уже в марте, поэтому российская валюта будет под давлением», — комментирует банкир.

По его прогнозу, возвращение к отметкам 60–61 рубль за доллар может произойти уже в середине марта.

Налоговый фактор будет оказывать позитивное воздействие на рубль до конца февраля, продолжает главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина. Она напоминает, что в связи с большим количеством праздничных дней в месяце продажа валюты «под налоги» возможна в более ограниченный срок, чем обычно. Ключевая налоговая дата февраля — 27-е число, когда компании и банки перечислят в бюджет платежи по НДПИ, акцизам, НДС в общем объеме порядка 550 млрд рублей, или около 9,5 млрд долларов. 28 февраля последует уплата налога на прибыль.

«Из-за более короткого по времени периода уплаты налогов поддержка рубля может быть выраженной до конца месяца. В марте наши ожидания по курсу уже менее позитивны», — заключает эксперт.