Национальная экономика прекратила рост в 1980-е годы, сказал бывший первый заместитель председателя Банка России, член наблюдательного совета Сбербанка Геннадий Меликьян в рамках дискуссии «Беседы о российской экономике», организованной Ассоциацией европейского бизнеса.

«С 2000 года до кризиса 2008 года среднегодовые темпы прироста валового внутреннего продукта в России были почти такие, как в Китае. Выше, чем сейчас в Китае. Среднегодовой прирост был 7,2%... Первые ростки рецессии, первые сигналы того, что что-то не так, стали проявляться именно в 2012 году. 2013 год — это уже пикировка, 2014—2015-й — это уже настоящая рецессия», — сказал он.

По словам Меликьяна, если первые признаки кризиса появились в 2012 году, то о каком падении цен на нефть говорится. Он напомнил, что в 2013 году среднегодовая цена за баррель марки Urals составляла 110 долларов, а западные санкции были введены в 2014 году и о них нельзя говорить как о триггере, который послужил причиной рецессии.

«Хотя на самом деле цены на нефть, санкции — все имеет очень большое значение для ситуации в нашей экономике», — сделал оговорку Меликьян.

«Второй важный фактор, который «убил» нас на фоне достаточно жесткой денежно-кредитной политики (особенно последних лет), — это то, что мы наращивали обязательства и облагали в большей степени, не только налогами, но и всевозможными другими платежами. И, кстати, продолжаем это делать сейчас. «Платон» по грузовым перевозкам, платность въезда в города, платные дороги, экологические сборы, сбор за вывоз мусора, резкое увеличение налоговых платежей на собственность, на недвижимость, на землю», — перечислил Меликьян, уточнив, что таким образом экономика пыталась компенсировать потери в связи с существенным ростом реального курса.

Еще одним фактором замедления экономики Меликьян считает жесткую денежно-кредитную политику, при которой российским предприятиям невыгодно инвестировать: «Спрос ограничен, а издержки высокие».