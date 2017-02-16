Евразийский банк развития объявил финансовые результаты за 2016 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Так, чистая прибыль составила 163,5 млн долларов по сравнению с чистым убытком в 143,6 млн за 2015 год, говорится в релизе ЕАБР.

Чистый процентный доход до формирования резервов под убытки от обесценения процентных активов составил 109,2 млн долларов, что превышает аналогичный показатель за прошлый год на 17,6%. «Данный результат был достигнут в основном за счет следующих факторов: существенного уменьшения процентных расходов — со 133,1 млн до 84,3 млн долларов, или на 36,7%, — вследствие обратного выкупа собственных ценных бумаг в конце 2015 года и в течение 2016-го; увеличения процентного дохода по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, с 4,9 млн долларов в 2015 году до 18,5 млн долларов в 2016 году», — поясняют в финучреждении.

Также сообщается, что в 2016 году ЕАБР провел работу по повышению надежности проектного портфеля, итогом которой стало восстановление ранее созданных резервов от обесценения в размере 54,5 млн долларов.

Чистый непроцентный доход в 2016 году составил 30,2 млн долларов в результате повышения доходности по операциям с казначейским портфелем ЕАБР. Аналогичный показатель за 2015 год был отрицательным по причине формирования резервов под убытки от обесценения долевых инструментов и прочих активов на общую сумму 64,3 млн долларов. В результате оптимизации операционных расходов и усиления бюджетной дисциплины расходы по данной статье уменьшились по сравнению с 2015 годом на 12,3% до 30 млн долларов, указывают в ЕАБР.

На 31 декабря 2016 года активы ЕАБР выросли на 13% до 3,26 млрд долларов.

Объем займов, предоставленных клиентам, составил 1,48 млрд долларов, уменьшившись за отчетный период на 1,1%.

Объем выпущенных долговых ценных бумаг на конец отчетного периода составил 1,16 млрд долларов и уменьшился на 3,4% по сравнению с концом 2015 года вследствие выкупа ранее выпущенных долговых ценных бумаг ЕАБР.

Капитал банка за 2016 год вырос на 11,2%, достигнув 1,67 млрд долларов.



Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года. Помимо этих стран участниками ЕАБР являются Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан.