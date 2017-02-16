Клиентам Банка РМП стали доступны денежные переводы «Золотая корона», сообщили в пресс-службе сервиса.



«Комиссия за перевод по системе «Золотая корона» составит от 1% (в зависимости от суммы и направления трансакции). Для переводов в страны ближнего и дальнего зарубежья в банке действует специальное предложение — «Тариф 0%». Комиссия отсутствует для валютных переводов, оплачиваемых в рублях по курсу системы на момент отправки», — говорится в релизе.



Денежные переводы «Золотая корона» являются мгновенными, безадресными и отправляются без открытия счета. Для отправки перевода достаточно предъявить паспорт, данные получателя, назвать страну и город получения, добавили в пресс-службе.