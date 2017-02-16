ЦБ изучает подходы к регулированию форекс-компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Об этом на IX Уральском форуме по информационной безопасности заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, для того, чтобы форекс-брокеры работали, необходимы три вещи: лицензия, СРО и стандарты деятельности, созданные этой СРО. Третье, по его словам, не выполнено.

«Те, кто зарегистрирован в иностранных юрисдикциях, через сайты предоставляют услуги нашим потребителям. Наше законодательство не является экстерриториальным, что-либо сделать реально сложно», — сказал Чистюхин.

Как регулировать иностранцев, непонятно, тем не менее из-за развития интернет-продаж регулятор вынужден будет разрабатывать подходы к регулированию юридических лиц, находящихся на другой территории. Будут разрабатываться требования к раскрытию такими форекс-брокерами информации, описанию продуктов и защите прав потребителя.